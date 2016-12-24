Артём Здунов - на коллегии Минспорта РМ: «Чем спортивнее население, тем больше детей в республике должно рождаться»

12 февраля состоялось заседание итоговой коллегии регионального Министерства спорта. В ее работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, руководители министерств и ведомств, спортивных учреждений республики, спортсмены.

Участников заседания приветствовал Президент Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый. Он отметил, что республика - пример успешной интеграции региональных инициатив на федеральном уровне на примере велосипедного спорта. А взаимодействие федераций по велоспорту российского и регионального уровней - база для достижения высоких результатов в профессиональном спорте и популяризации здорового образа жизни среди граждан.

С итоговым докладом о работе отрасли физической культуры и спорта в 2024 году и задачах на текущий период выступил министр спорта РМ Никита Ларьков. Он отметил, что важнейшая национальная цель развития России, поставленная Президентом страны, - это сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. Ключевым инструментом её достижения является вовлечение к 2030 году 70 % граждан страны в систематические занятия спортом.

В Мордовии с каждым годом этот показатель растет - в прошлом году он превысил 57 %, это свыше 400 тыс. жителей региона. На территории республики проведено 712 официальных мероприятий с охватом свыше 150 тысяч человек.

Всего за минувший год воспитанниками спортивных школ Мордовии на соревнованиях завоёвано почти 1300 медалей различного достоинства, а по итогам выступлений наших спортсменов в состав спортивных сборных команд Мордовии вошли 2638 спортсменов, России - 178 спортсменов.

Стратегически важное направление - приобщение подрастающего поколения к ведению здорового образа жизни. Большую популярность получает и Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне!». В прошлом году в республике в сдаче нормативов комплекса приняли участие почти 6400 человек, на знаки отличия нормативы выполнили 3 632 человека. Жители региона активно участвуют в физкультурном проекте «Шумбрат, зарядка!».

Республика стала одним из 12 пилотных субъектов по созданию Центров раннего физического развития, инициированных Президентом России. В декабре 2024 года создан Центр «Ты - Чемпион!». Его основная задача - выявление одарённых детей и помощь им в определении более подходящей спортивной дисциплины, развитие способностей к занятиям физической культурой и спортом.

Повышенное внимание в республике уделяется развитию физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. За год по адаптивному спорту проведено более 30 соревнований. Важно, что в числе их участников - и ветераны специальной военной операции. На базе спортивно-адаптивной школы им. Евгения Швецова создано отделение по работе с ветеранами боевых действий. Бойцы уже активно участвуют в занятиях командными видами спорта. Создана региональная команда по адаптивному футболу, сформированы команды по следж-хоккею и лыжным гонкам. Эта работа ведется комплексно с республиканским филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» и Ассоциацией ветеранов специальной военной операции.

Еще одна важнейшая задача - поддержание в нормативном состоянии спортивной инфраструктуры. В прошлом году в селе Большие Березники открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, построенный в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», полностью отремонтированы открытые и крытые корты, кровля здания спортивной школы тенниса, на крытом ВМХ-треке проведено изменение рельефа трека в соответствии с международным стандартом, на базе спорткомплекса «Мордовия» открыт первый в регионе инклюзивный детский бассейн.

Об основных направлениях и мероприятиях, обеспечивающих развитие студенческого спорта в республике, рассказал ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко. Вуз активно воплощает в жизнь многие студенческие инициативы, в том числе связанные со спортом и физической культурой.

Развиваются хоккейная команда, несколько футбольных, проводятся соревнования по крикету, есть спортивная школа по борьбе. Главное - определять способности и склонности к видам спорта у студентов, развивать корпоративный спорт, а также взаимодействовать с федерациями и спортивными школами.

Директор Спортивно-адаптивной школы Е.В. Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва Наталья Гришакова рассказала, что с 2022 года началась работа с участниками и ветеранами СВО: с каждым налажено общение, подобран индивидуальный подход по реабилитации. Проводятся мероприятия для бойцов и членов их семей.

Об эффективном спортивном менеджменте на примере Спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта рассказал ее руководитель Сергей Девяткин. Глава администрации Атяшевского района Константин Николаев поделился наработками в сфере увеличения продолжительности активной жизни населения и реализации пилотного проекта по повышению рождаемости.

Глава республики Артём Здунов, подводя итоги коллегии, подчеркнул: «Сегодня основной задачей в сфере спорта, обозначенной нашим Президентом, является сохранение в полном объёме соревновательного процесса внутри страны и развитие отношений с дружественными странами. В минувшем году в регионе проведены мероприятия с участием сборных команд Беларуси, Казахстана, Катара, Камеруна. В дальнейшем количество мероприятий, видов спорта и охват дружественных стран-участников нужно расширять».

Для этих целей необходимо использовать всю спортивную инфраструктуру республики, в том числе в районах. В этой связи главам районов было поручено провести инвентаризацию объектов спорта.

Для вовлечения граждан в физкультуру и спорт, прежде всего людей среднего и пожилого возраста, предстоит сделать акцент на массовых мероприятиях, сдаче комплекса ГТО, физкультурных проектах и мероприятиях в рамках развития дворового, студенческого и корпоративного спорта.

Руководитель региона также поддержал предложение учредить переходящий кубок Главы РМ для победителей ежегодной спартакиады по национальным видам спорта. 2025 год - знаковый для нашей страны, он объявлен Годом защитника Отечества. В нашей республике дополнительно - Годом исторической памяти. Важными спортивными мероприятиями станут возрожденный чемпионат республики по гиревому спорту, посвященный памяти Героя России Григория Слугина и всех воинов, а также республиканские спартакиада и фестиваль для участников СВО. Большое значение в этом контексте играет дополнительная поддержка развития различных видов боевых искусств и единоборств, выстроенная система допризывной подготовки молодежи, военно-прикладные виды спорта.

Особый блок задач касается подготовки спортивного резерва. При этом в приоритете должен быть акцент на подготовку собственных спортсменов с созданием оптимальных условий для их роста.

В рамках развития спортивной инфраструктуры Мордовии в 2025 году запланировано строительство пяти малых спортивных площадок (центров тестирования ГТО) в районах и одной «умной» спортивной площадки на территории Саранска. В дальнейших планах - возведение «фиджитал-центра» в Саранске и модульного спортивного сооружения в Зубово-Полянском районе.

«Наша спортивная инфраструктура - наша фишка. Она позволяет нам привлекать в республику крупные мероприятия, туристические потоки», - подчеркнул руководитель региона.

Глава республики нацелил министерство на улучшение текущих позиций по вовлечению населения в занятия физкультурой и спортом, совершенствование системы подготовки спортивного резерва, увеличение собственных доходов учреждений спорта, полноценную загрузку спортивной инфраструктуры, обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий. Особое внимание Артём Здунов заострил на ситуации с рождаемостью в республике: «Чем население спортивнее и здоровее, тем больше детей в республике должно рождаться».