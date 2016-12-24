12 февраля в Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». На мероприятие были приглашены участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и труженики тыла.

Напомним, 27 января в День полного снятия блокады Ленинграда первые юбилейные медали в Санкт-Петербурге вручил Президент России Владимир Путин. «Церемонии награждения уже начались и в наших муниципалитетах. Часть медалей вручаются на дому, в стационарных учреждениях, в больницах. Мы обязательно дойдем до каждого ветерана, чтобы сказать простое человеческое спасибо за мир, за возможность жить и созидать, - сказал Артём Здунов. - Вы знаете, что этот год объявлен Годом защитника Отечества. В республике мы внимательно работаем над Годом защитника Отечества и Годом исторической памяти. Мы все силы прилагаем для того, чтобы никто не мог переврать нашу историю, чтобы никто не смог обмануть молодое поколение.

Наш Президент не раз заявлял, что наглому вранью мы должны противопоставлять факты о Великой Отечественной войне. В этой связи, дорогие ветераны, у меня просьба лично к вам: никто, кроме вас, не расскажет историческую правду о том, что было, что творилось в концлагерях, что творили фашисты. Рассказывайте об этом! Молодым людям очень нужна эта история.

Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы наши ветераны чувствовали заботу государства. Для нас большая честь, что вы сегодня с нами. Дай Бог вам долгих лет жизни! То, что мы сегодня живем на этой земле - это ваша большая заслуга. Пройдя через самые тяжелые испытания, победив в самой страшной войне прошлого века, вы сумели сохранить нашу страну и огромный запас жизненной стойкости! Вы - поколение, на которое мы всегда будем равняться».

Юбилейные медали из рук Главы республики получили

БОЛДОВА Людмила Павловна - бывший несовершеннолетний узник концлагеря, городской округ Саранск,

ГЕРДЮК Антонина Филипповна - труженик тыла, городской округ Саранск,

ГОЛУБЬ Владимир Николаевич – труженик тыла, городской округ Саранск,

ГУЖИНА Людмила Николаевна - житель осажденного Севастополя, городской округ Саранск,

ДЕВАЕВ Семен Захарович - труженик тыла, городской округ Саранск,

ДЕРЯБИНА Зоя Сергеевна - труженик тыла, городской округ Саранск,

КОЛЕСНИКОВ Никита Петрович - труженик тыла, городской округ Саранск,

КУРАЕВА Мария Константиновна - труженик тыла, Рузаевский муниципальный район,

ПЛАТОНОВА Надежда Борисовна - труженик тыла, городской округ Саранск,

РАХМУКОВ Закир Исмаилович - труженик тыла, Рузаевский муниципальный район,

СЫРЕСКИН Дмитрий Алексеевич - труженик тыла, Дубенский муниципальный район,

ТРИФОНОВА Лидия Федоровна - труженик тыла, городской округ Саранск,

УЧАМБРИН Василий Сидорович - труженик тыла, городской округ Саранск,

ФИЛИМОНОВА Мария Павловна - труженик тыла, городской округ Саранск,

ХАСЯНОВА Алевтина Александровна - житель блокадного Ленинграда, Рузаевский муниципальный район.

Вручение медалей продолжится в муниципалитетах - всего их получат более 1760 жителей республики.