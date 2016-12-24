«Вебер» узнал, как жители России относятся к видеоиграм и киберспорту, а также считают ли они это увлечение опасным для детей

По результатам исследований «Вебер» сообщил, что видеоигры стали неотъемлемой частью жизни многих россиян: 44% респондентов признались, что играют в них, а 87% из них возвращаются к этому хобби несколько раз в неделю или чаще.

Видеоигры, как правило, популярны среди мужчин, молодёжи, работников коммерческого сектора, жителей городов-миллионников и людей с хорошим материальным положением. При этом 22% опрошенных играли раньше, но перестали. Интересно, что среди игроков чаще встречаются те, у кого нет детей.

43% игроков посвящают видеоиграм 1-2 часа в день, 23% – 3-4 часа, а 18% играют менее часа. Большинство предпочитает играть на компьютере или на мобильном телефоне.

Основными причинами увлечения видеоиграми респонденты выделяют: желание снять стресс и отдохнуть, забыть о делах и просто развлечься.

Что касается отношения к киберспорту, то большинство жителей России знают об этом виде спорта. Каждый второй (52%) респондент относится к этому занятию нейтрально, каждый пятый – одобряет, а 16% говорят о негативном отношении.

При этом победы российских спортсменов в мировых чемпионатах по киберспорту россияне преимущественно считают поводом для гордости. 61% убеждены, что популяризация киберспорта повышает интерес детей к видеоиграм. Также чаще респонденты придерживаются мнения о том, что это занятие – позитивный пример правильного отношения к видеоиграм.

На вопрос, опасны ли видеоигры для детей, большинство опрошенных ответили, что видеоигры могут быть безопасным хобби при условии контроля со стороны родителей и соблюдения баланса между игрой и другими аспектами жизни.

Кроме того, большинство (62%) россиян признались, что ограничивают детей во времени, которое они могут потратить игры, в то время как почти треть (31%) выступают против таких ограничений.