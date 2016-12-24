Предприниматели Мордовии узнают, как рассчитать прибыльность продукта

Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» для самозанятых и субъектов МСП в онлайн формате состоится практикум на тему «Считаем юнит-экономику. То ли вы продаете?». Занятие из цикла мероприятий «Алгоритмы решения бизнес-задач» позволит предпринимателям укрепить навыки по финансовой грамотности.

Юнит-экономика – это расчет, который наглядно показывает прибыльность одного продукта или, как говорят финансисты, юнита. За единицу можно взять как конкретную позицию, так и группу продуктов. Расписав потоки выручки, переменные и постоянные расходы, предприниматель может понять, сколько зарабатывает на каждой продаже и зарабатываете ли вообще.

Спикер практикума - Артем Белов, эксперт по финансовому планированию и моделированию, кризис-менеджер, автор курса «Финансы для не финансистов» объяснит, что прибыльный бизнес может иметь отрицательную юнит-экономику отдельных направлений, что в нерентабельных продуктах должен быть смысл для бизнеса.

«Участники практикума своими руками соберут юнит-экономику, а мы покажем примеры и ответим на интересующие вопросы, чтобы с деньгами стало понятнее, - отмечает спикер. - В конце бонус: разбор одного из расчетов и рекомендации по наведению порядка в финансах. Ждем вас с желанием поработать и подбить все цифры».

Онлайн практикум пройдет 12 февраля с 11:00 до 12:30 (МСК). Для участия необходим компьютер и стабильный быстрый интернет.

Ссылка для просмотра будет доступна после обязательной регистрации на сайте МСП: https://clck.ru/3GJrxd.