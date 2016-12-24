Спасенный в Мордовии краснокнижный орлан-белохвост скоро вернется в живую природу

Напомним, травмированную хищную птицу в конце 2023 года подобрали у дороги в Ардатовском районе Мордовии местные жители. Обследование орлана на ветеринарной станции показало, что у «пациента» имеется перелом крыла и два перелома бедра со смещением.

К делу спасения птицы, занесенной в Красную книгу, подключились специалисты Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия. Была организована ее транспортировка в специализированный реабилитационный центр диких птиц «Воронье Гнездо».

По информации ведомства, в центре орлану была проведена операция на ноге и вставлены спицы, после чего потребовался длительный период реабилитации.

Сейчас орлан-белохвост полностью здоров и готов к возвращению в естественную среду обитания. Сейчас решается вопрос о месте выпуска, готовятся необходимые для этого разрешительные документы.