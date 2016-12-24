В двух районах Мордовии на этой неделе будут работать мобильные приемные прокурора республики

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Жители Атяшевского и Зубово-Полянского районов в рамках работы мобильной приемной смогут обратиться к руководителям надзорного ведомства.
12 февраля заместитель прокурора Мордовии Владимир Ерофеев проведет прием жителей Атяшевского района.
Прием будет проходить с 11:30 до 12:30 в прокуратуре Атяшевского района (п. Атяшево, ул. Ленина, д. 50).
Запись на прием осуществляется по телефонам:
8 (834-2) 47-55-05, 29-02-07 (прокуратура республики);
8-927-17-52-117 (п. Атяшево).
13 февраля первый заместитель прокурора Мордовии Александр Фадеев проведет прием жителей Зубово-Полянского района.
Прием будет проходить с 11:00 до 12:00 в прокуратуре Зубово-Полянского района (п. Зубова Поляна, Почтовый переулок, 41).
Запись на прием осуществляется по телефонам:
8 (834-2) 47-55-05, 29-02-07 (прокуратура республики);
8-(834-58) 2-17-46/0003 (п. Зубова Поляна).
Уточняется, что для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам необходимо иметь при себе письменное заявление с указанием основных доводов, на которые они хотели бы получить исчерпывающий ответ.
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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