Юные музейщики из Мордовии смогут отправиться на историко-патриотические смены Музея Победы в «Артек»

Юных активистов школьных музеев Мордовии приглашают к участию в конкурсном отборе на историко-патриотические смены «Школьный Музей Победы» в Международном детском центре «Артек» и Всероссийском детском центре «Океан».

«Победителями отбора на участие в смене в МЦД «Артек» станут 25 ребят в возрасте от 12 до 16 лет, в ВДЦ «Океан» смогут поехать 77 учащихся 6-9-х классов. Для них в этих центрах пройдет большая образовательная программа от специалистов в области истории, культуры, музейного дела», - поделилась директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Конкурсантам необходимо представить портфолио с достижениями в области изучения истории Великой Отечественной войны на региональном, всероссийском и международном уровнях за 2023-2025 годы, а также выполнить творческое задание. Школьникам нужно подготовить видео-рассказ на тему «Слово о героях: о чем рассказал экспонат школьного музея». Раритет может быть связан с событиями и судьбами людей, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, работавших в тылу, детях, переживших события военных лет, участников СВО.

Прием заявок на конкурс ведется на электронную почту smenapobedy@cmvov.ru и завершается 23 февраля 2025 года (включительно).

Подробнее о конкурсе можно узнать в положениях на сайте программы «Школьный Музей Победы».