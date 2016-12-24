В Мордовии 33-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве супруги и сожжению ее останков

По информации МВД по РМ, в начале февраля в полицию поступило сообщение жителя Саранска о безвестном исчезновении его 36-летней сестры, которая перестала выходить на связь. По словам мужчины, родственница проживала в Лямбирском районе вместе с мужем и четырьмя детьми.

Оперативники уголовного розыска республиканского МВД отрабатывали различные версии произошедшего и вскоре получили данные, свидетельствующие об убийстве женщины и причастности к этому преступлению мужа погибшей.

Было установлено, что в ночь на 4 февраля у себя дома в селе Тарасполь между супругами произошел конфликт, в ходе которого 33-летний мужчина убил женщину. После этого с целью сокрытия следов преступления он на личном транспорте вывез тело погибшей в поле и сжег, а потом закопал останки в овраге.

В настоящий момент на задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». По ходатайству органов следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.