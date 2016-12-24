Из Мордовии на передовую передали еще 39 единиц оружия от жителей республики

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Мордовия организовали передачу очередной партии оружия для бойцов, выполняющих задачи специальной военной операции.

Жители республики добровольно собрали для военнослужащих 39 единиц оружия и свыше 500 боеприпасов, которые были переданы представителю одной из воинских частей Министерства обороны России.

«Граждане отдают свое оружие и патроны к нему на основании договора и соответствующего акта. Вся процедура занимает около 20 минут, то есть это очень быстро и удобно. Подать заявку можно через сайты ведомства», — отметил начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РМ Артур Гатауллин.