Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов принял участие в заседании Совета при Президенте по науке и образованию

На заседании Совета при Президенте по науке и образованию обсуждались вопросы обеспечения приоритетных направлений научно-технологического развития инженерными кадрами. Комментируя выступление министра науки и высшей школы Валерия Фалькова, Президент РФ Владимир Путин привел данные опроса Народного фронта.

Были опрошены 4000 респондентов, среди которых студенты вузов, колледжей, работники предприятий и представители бизнеса из 80 регионов страны. Большинство респондентов, 65%, считают, что высшее образование не обеспечивает их необходимыми практическими навыками для реальной работы. 38% опрошенных заявили, что полученное ими образование им не пригодилось, доля недовольных полученным образованием особенно высока среди молодых специалистов до 33 лет.

“Что любопытно, если на первом курсе работать по специальности были готовы 77% опрошенных, то к концу обучения только 56%. Предприятия наши берут, конечно, любых специалистов по профилю им нужному, но с большим удовольствием и охотой берут специалистов, которые имеют опыт работы от года до трех лет, а от 3 до 6 лет отдают предпочтение. Поэтому дело не только в том, чтобы студенты и аспиранты могли подзаработать денег. Надо исходить из того, чтобы выстраивать их работу так, чтобы это шло на пользу их будущей профессии”, – подчеркнул Президент России Владимир Путин.

В рамках Послания Федеральному Собранию в 2023 году глава государства поручил Народному фронту проводить анализ совершенствования системы высшего образования. С этого момента движение регулярно опрашивает работодателей (более 500 компаний), школьников и студентов, учителей и преподавателей вузов, а также родителей. Всего в год опрашивается порядка 100 тысяч человек.

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов назвал несколько проблем, выявленных в рамках проведенного мониторинга. В частности, фиксируется определенный дефицит педагогов-предметников, что влияет на интерес учащихся к математике, физике, химии и способствует росту обращений за помощью к репетиторам при подготовке к ЕГЭ.

“Мы фиксируем, что 71% родителей в 11 классе обращаются к репетиторам. Сергей Сергеевич [Кравцов] говорит о том, что эта цифра снижается, мы будем раз в полгода с Минпросвещения на этот показатель смотреть, для людей это очень важно. Треть опрошенных нами директоров школ подтверждают нехватку учителей математики и в каждой седьмой школе не хватает учителя физики”, – отметил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

По данным Народного фронта, учителя называют три основные причины, сочетание которых препятствует притоку учителей в школу. Это уровень заработной платы, высокая непрофильная “бюрократическая” нагрузка (отмечают более половины учителей) и неуважительное отношение со стороны родителей детей (столкнулось 20% опрошенных учителей).

“Это следствие многолетнего ошибочного восприятия образования как услуги”, – подчеркнул Михаил Кузнецов.

Исходя из приоритетности инженерного образования сегодня, Народный фронт предлагает попросить регионы найти дополнительные меры стимулирования притока учителей физики и математики в школы на основе не только анализа заполненности вакансий, но и с учетом реальной нагрузки на учителей-предметников и непрофильного совместительства. Иногда математику ведут учителя другого профиля и это проблема. Также необходимо сделать обязательной регулярную независимую оценку уровня непедагогической нагрузки, основанной на мнении учителей, и следить за ее снижением.

“Выпускники программы “Профессионалитет” в учреждениях СПО не успевают закрепить полученные инженерные навыки, уходят по призыву в армию. Мы находимся в рабочем обсуждении с Минобороны варианта преимущественно отправлять таких ребят в научные роты – тогда они будут не терять квалификацию, а наоборот ее наращивать. Мы продолжим работу с Минобороны и предложим варианты решения”, – сказал Михаил Кузнецов.

По данным опроса Народного фронта, снижается желание работать по специальности среди студентов-инженеров. Наш опрос показывает – работает только треть студентов-инженеров, из них 66% не по специальности. Предлагаем поддерживать практику организации оплачиваемой работы для студентов по профессии, чтобы ситуация тут постоянно менялась к лучшему.

Кроме того, лишь 15% работодателей подтверждают свое участие в совершенствовании программ инженерного образования и 24% в формировании заявок на предоставление контрольных цифр приема для вузов. При этом соглашение с ВУЗами подписали три четверти опрошенных. Здесь очень большой нереализованный потенциал по синхронизации запросов работодателей и программ подготовки, и мяч не только на стороне ВУЗов, но и бизнеса.

“И еще один важный момент. Сегодня в зоне СВО проходят ускоренную инженерную подготовку десятки тысяч бойцов. Радиоэлектронная разведка, изготовление средств радиоэлектронной борьбы, эксплуатация беспилотной техники – далеко не полный перечень навыков, которые получают наши ребята. Есть ощущение, что это самый лучший “профессионалитет”, которые они только могут получить. В перспективе именно они смогут трудоустроиться в лучшие российские компании, они наши герои, и часть из них, как нам кажется, отправится работать в гражданские технические ВУЗы, чтобы в будущем подготовить наше новое поколение Кулибиных. Уже сейчас можно, совместно с Фондом защитников Отечества начинать трудоустраивать ребят, получивших базовые инженерные навыки на передовой на подготовку в наши лучшие компании. Если будет поручение Президента мы с радостью отдельный такой проект для них проработаем”, – завершил выступление Михаил Кузнецов.