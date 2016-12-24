В Мордовии провели промо-тур для руководителей Ассоциации развития корпоративного спорта РФ

Нашу республику по приглашению Министра спорта РМ Никиты Ларькова посетили руководители российской Ассоциации развития корпоративного спорта и представители спортивного общества «Трудовые резервы».

Участники промо-тура посетили крупнейшие спортивные объекты региона - Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике, стадион «Мордовия Арена», спорткомплекс «Мордовия», Лыжно-биатлонный комплекс, «Огарев Арену», Дворец водных видов спорта и ряд других.

Гости убедились, что удобная транспортная доступность и хорошо развитая инфраструктура позволяет республике помимо профессиональных соревнований принимать и масштабные корпоративные турниры массового спорта.

Промо-тур был организован Министерством спорта Мордовии и Корпорацией развития РМ.