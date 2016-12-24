В Мордовии лишенный прав водитель сбил на иномарке 10-летнего пешехода

По информации Госавтоинспекции республики, 6 февраля в Кадошкинском районе в 14.25 на автодороге «Кадошкино — Пушкино — Нагаево» 31-летний водитель автомашины «Хендэ Солярис», лишенный права управления транспортными средствами, при совершении обгона выехал на встречную полосу и совершил наезд на 10-летнего мальчика. Школьник в это время переходил дорогу в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия, но принятыми мерами розыска был задержан. Несовершеннолетний пострадавший с различными травмами попал в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой с назначенным амбулаторным лечением.

В отношении виновника ДТП составили несколько протоколов за нарушения, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении собственника транспортного средства был составлен административный материал за передачу авто водителю, лишенному прав.