В Мордовии уровень общей инфекционной заболеваемости населения за последний год снизился на 10%

Репортер

Об этом было заявлено на прошедшем расширенном заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по РМ по итогам 2024 года.

На коллегии также отмечалось снижение заболеваемости по большинству регистрируемых инфекций в сравнении и с многолетними значениями.  

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