В Мордовии уровень общей инфекционной заболеваемости населения за последний год снизился на 10%

Об этом было заявлено на прошедшем расширенном заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по РМ по итогам 2024 года.

На коллегии также отмечалось снижение заболеваемости по большинству регистрируемых инфекций в сравнении и с многолетними значениями.