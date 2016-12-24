В Мордовии уровень общей инфекционной заболеваемости населения за последний год снизился на 10%

«Это начало очень большого пути!»
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Об этом было заявлено на прошедшем расширенном заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по РМ по итогам 2024 года.
На коллегии также отмечалось снижение заболеваемости по большинству регистрируемых инфекций в сравнении и с многолетними значениями.
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В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
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