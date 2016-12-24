В Мордовии стартовал новый «Цифровой ликбез», подготовленный Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее»

В этом году эксперты фонда подготовили для школьников три ролика на темы: «Резервное копирование данных», «Защита от спама» и разработанный при экспертной поддержке GigaChat ролик «Создавай новое с искусственным интеллектом».

Традиционно героями роликов Фонда являются студенты самого престижного вуза подводного мира Китовской академии рыбных профессий — Полина, Матильда, Никита, Егор и Виктория. Друзья делятся друг с другом новостями за чашечкой кофейного рифа в кафе «Песчаница». В этот раз морская звезда Полина расскажет о том, как искусственный интеллект, нейросети и правильно написанные промпты помогают в творчестве и учtбе. Устрица Матильда поделится советами на тему правильного хранения важной информации и резервного копирования. А треска Виктория расскажет, как столкнувшись со спамом, нашла способ защититься от него.

Проект «Цифровой ликбез» включает серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на доступных примерах обучают детей и взрослых основам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики предназначены для возрастной категории 6+ и рекомендованы для совместного просмотра с родителями или педагогами.