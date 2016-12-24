Митрополит Зиновий освятил шевроны с образом праведного воина Феодора Ушакова для участников СВО

Репортер

6 февраля в Михаило-Архангельском храме Иоанно-Богословской Макаровской обители митрополит Саранский и Мордовский Зиновий освятил 150 шевронов для воинов СВО.

На шевронах, которые освятил архиерей, изображен образ небесного покровителя земли мордовской – прославленный в лике святых праведный воин Феодор Ушаков.

В ближайшее время шевроны доставит нашим бойцам ветеран СВО.

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