Митрополит Зиновий освятил шевроны с образом праведного воина Феодора Ушакова для участников СВО

«Это наша жемчужина!»
Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
6 февраля в Михаило-Архангельском храме Иоанно-Богословской Макаровской обители митрополит Саранский и Мордовский Зиновий освятил 150 шевронов для воинов СВО.
На шевронах, которые освятил архиерей, изображен образ небесного покровителя земли мордовской – прославленный в лике святых праведный воин Феодор Ушаков.
В ближайшее время шевроны доставит нашим бойцам ветеран СВО.
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Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
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