Митрополит Зиновий освятил шевроны с образом праведного воина Феодора Ушакова для участников СВО

6 февраля в Михаило-Архангельском храме Иоанно-Богословской Макаровской обители митрополит Саранский и Мордовский Зиновий освятил 150 шевронов для воинов СВО.

На шевронах, которые освятил архиерей, изображен образ небесного покровителя земли мордовской – прославленный в лике святых праведный воин Феодор Ушаков.

В ближайшее время шевроны доставит нашим бойцам ветеран СВО.