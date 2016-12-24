Игорь Комаров принял участие в совещании по обеспечению безопасности морского и речного судоходства

6 февраля 2025 года в Нижнем Новгороде помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представители Минпромторга, Минэнерго, Минприроды, Ространснадзора, Росморречфлота, других организаций, задействованных в морской деятельности.

В ходе совещания участники обратили внимание на необходимость анализа и оценки практики применения действующих нормативных актов, а также на совершенствование законодательства в сфере обеспечения безопасности судоходства; обсудили меры по модернизации транспортной и обеспечивающей инфраструктуры, в том числе портов и причалов, на внутренних водных путях; рассмотрели вопросы оптимизации процесса досмотра и сокращения времени простоя судов.

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров подчеркнул актуальность развития и обеспечения безопасности судоходства: «В 2024 году в ПФО речными судами перевезено почти 50% общего объема грузов, доставляемых по рекам России.

При этом сегодня существует ряд взаимосвязанных вопросов, которые требуют комплексного подхода. Например, необходимость усовершенствовать и актуализировать нормативную базу в части регулирования и контроля в сфере судоходства. К их числу также относятся устаревание и высокая степень износа флота, недостаточность существующих мер государственной поддержки для изменения ситуации и решения проблемы обновления инфраструктуры и судов. Это особенно важно в текущих условиях, в том числе с учетом угроз безопасности, связанных с попытками диверсий и атаками беспилотников. К системным вопросам также относятся лимитирующие участки на Волге и Каме, которые ограничивают навигацию и снижают пропускную способность водных путей, и дефицит квалифицированных кадров в отрасли».

Глеб Никитин рассказал о создании на территории Нижегородской области нового речного порта: «Он станет мультимодальным логистическим центром, где внутренний водный транспорт будет взаимодействовать с другими видами транспорта. Данную территорию включаем в состав особой экономической зоны «Кулибин», уже подобрали компании, готовые стать резидентами».

Участники совещания отметили важность осуществления на постоянной основе мониторинга и анализа информации обо всех происшествиях и событиях на водных объектах, анализа участков водных путей на предмет прогнозирования аварийности.

Перед совещанием состоялась рабочая встреча Николая Патрушева, Игоря Комарова и Глеба Никитина, где были обсуждены вопросы загруженности судостроительных предприятий региона, перспектив их модернизации и кадрового обеспечения, создания в школах области специализированных инженерных классов по судостроению.