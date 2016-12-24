Росприроднадзор привлек два предприятия Мордовии к ответственности за нарушения при пользовании недрами

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия привлекло МУП «Водоканал+» и АО «Агро-Атяшево» к административной ответственности. Оба предприятия нелегально пользовались недрами, осуществляя добычу подземных вод без обязательной лицензии.

По информации ведомства, основанием для привлечения к административной ответственности послужили материалы, поступившие из правоохранительных органов и Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ.

Было установлено, что АО «Агро-Атяшево» в 2023-2024 годах добывало подземные воды без лицензии. Разрешительный документ, дающий юридическому лицу право на пользование недрами, был получен только в конце 2024 года. Аналогичная ситуация с МУП «Водоканал+», который в тот же период времени незаконно добывал воду из артезианских скважин для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения населения и объектов инфраструктуры районного поселка Чамзинка.

Оба юридических лица понесли административное наказание, размер наложенных штрафных санкций составил 800 тысяч рублей каждому.

Кроме того специалистами Росприроднадзора был рассчитан ущерб от незаконной деятельности, причиненный окружающей среде. По АО «Агро-Атяшево» он составил более 3 млн. рублей. В настоящее время вся сумма предприятием оплачена в добровольном порядке.

По МУП «Водоканал+» размер причиненного вреда превысил 34,5 млн. рублей. Добровольного возмещения не последовало, в связи с чем, работа по взысканию ущерба в настоящее время осуществляется в судебном порядке.