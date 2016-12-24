Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Герасимович Костькин из г. Ковылкино – Почетный гражданин Республики Мордовия

Глава Мордовии Артём Здунов 5 февраля приехал к ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Герасимовичу Костькину - жителю г. Ковылкино. В рамках празднования 80-летия Великой Победы по поручению Президента России ему присвоено звание «Почетный гражданин Республики Мордовия». Владимиру Герасимовичу 97 лет.

В 1944 году 17-летним мальчишкой он ушел на фронт. На старых пожелтевших фотокарточках Володя Костькин выглядит самым молодым среди армейских товарищей. В 1945 году его направили на Дальний Восток. Ветеран вспоминает: было очень тяжело. Пешком по невыносимой жаре шли до границы с Маньчжурией. Отдыхали только с двух ночи до четырех утра. Чтобы спастись от обезвоживания, через силу ели соленую сельдь.

Прошло почти 80 лет, а Владимир Герасимович до сих пор смотреть не может на эту рыбу. «Но это ничего! Главное - выжили. Слава Богу!» - говорит он.

После капитуляции Японии их военную часть отправили в Порт-Артур, где Владимир Герасимович прослужил до 1951 года. Награжден орденом Отечественной войны II степени», медалью «За победу над Японией».

После войны работал счетоводом Стародракинского сельпо, физруком в Рыскинской семилетней школе, начальником Стародракинского отделения связи, а потом связал свою жизнь с железной дорогой, где и проработал до 1987 года.

У Владимира Герасимовича четыре сына, пять внуков и пять правнуков. Он следит за политикой, всегда смотрит выпуски новостей, болеет душой за Президента России.

«Сейчас я выращиваю дома цветы и жду лета, - говорит ветеран. - Главное в жизни – здоровье и мирное небо над головой! Спасибо, Артём Алексеевич, что не забыли меня».

«Для меня большая честь вручить вам эту награду. Спасибо за Победу! Спасибо за труд!» - сказал Артём Здунов.