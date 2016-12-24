Ветерану из Кадошкинского района Семёну Андреевичу Анашкину присвоено звание «Почетный гражданин Республики Мордовия»

Глава Мордовии Артём Здунов 5 февраля встретился с участников Великой Отечественной войны, уроженцем Кадошкинского района Семёном Андреевичем Анашкиным. Миссия самая торжественная – за заслуги по защите Отечества, проявленные в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, ветерану присвоено звание «Почетный гражданин Республики Мордовия».

Жизненный путь Семёна Андреевича по-настоящему героический и достойный подражания. В год начала Великой Отечественной войны ему было 15 лет. После окончания семи классов, он был направлен на обучение в Саровское военное училище, где получил специальность слесарь-инструментальщик.

На фронт Семён Андреевич попал в 1945 году – впервые с фашистами столкнулся на Украине. Потом был Белорусский фронт, где ветеран служил разведчиком. Семёну Андреевичу пришлось освобождать польские земли, остров Мазовецк, Нарецкий плацдарм, форсировать реку Нарев. В начале 1945 года бойца направили в «Сталинградское артиллеристское училище», после чего в звании младшего лейтенанта он командовал взводом 125 Минометного Милитопольского Краснознаменного полка.

В родной район Семён Андреевич вернулся в сентябре 1946 года. Долгие годы трудился на Кадошкинском электротехническом заводе. Вместе с супругой Марией Алексеевной воспитали четверых детей. Семён Андреевич богатый человек – у него восемь внуков, 11 правнуков и одна праправнучка.

Семён Андреевич с благодарностью принял высокую награду. Глава Мордовии пожелал ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пригласил обязательно, если позволит здоровье, принять участие в мероприятиях 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«У меня есть все, я окружен вниманием и заботой. Но очень приятно, что Вы не забываете и лично приехали», - сказал Главе Мордовии Почетный гражданин Республики.