Глава Мордовии положительно оценил работу Атяшевского района и его руководства по итогам прошлого года

В Атяшевском районе 4 февраля прошла отчетная сессия районного совета депутатов. На ней подвели итоги социально-экономического развития территории в 2024 году и поставили задачи на предстоящий период. В ее работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, члены кабинета министров, представители законодательных органов, участники СВО и учащиеся школ района.

Уже по доброй традиции перед началом сессии состоялось вручение юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Глава республики вручил их Марии Яковлевне Дудиной, Валентине Кузьминичне Котиной, Анне Степановне Малейкиной и Федору Романовичу Овтину. Зал, стоя, овациями поздравил ветеранов с заслуженными наградами!

С основным докладом на сессии выступил глава Атяшевского района Константин Николаев. «Главная наша цель – повышение благосостояния и качества жизни наших людей. Важнейшими инструментами для ее достижения являются национальные проекты и государственные программы», - сказал он.

По финансовым показателям у района положительная динамика, есть рост практически по всем налоговым поступлениям в бюджет.

Глава района отметил положительную работу глав поселений по привлечению средств по самообложению граждан. В 2024 году поступило почти 11 млн рублей, в 2025 году планируется привлечь не меньше. Это позволило решить многие вопросы местного значения.

«Жители готовы активно и дальше участвовать в программе по самообложению – собранные средства планируется направить на отсыпку щебнем дорог муниципального значения, в том числе подъездов к кладбищам», - обратился Константин Николаев к руководителю региона с просьбой о внесении изменений в законодательство.

Район занимает первое место по объемам производства продукции промышленных предприятий – это более 24 млрд рублей. В прошлом году аграрии района при сложных погодных условиях с высокими показателями завершили уборку зерновых культур. Увеличение по итогам года зафиксировано по всем показателям в АПК.

В районе поступательно растет показатель средней заработной платы, а число безработных составляет всего 42 человека.

Объем инвестиций по итогам года превысил 2,2 млрд рублей, с темпом роста – почти 220 % (в общем объеме инвестиций 72 % - это ГК «Талина»). В районе сформировано девять свободных инвестплощадок.

В рамках нацпроектов и госпрограмм район активно развивает социальную инфраструктуру. Капитально отремонтирована Поселковская школа №1 имени Героя Советского Союза Б.М. Зайцева, приобретено современное оборудование. В образовательных учреждениях открыты еще две «Точки роста». Активно ведется благоустройство общественных территорий, зон отдыха и придомовых территорий, в том числе в селе Атяшево и Сабанчеево.

Одно из важнейших направлений – помощь бойцам в зоне СВО и их семьям дома.

«Главная задача – создавать условия, чтобы люди могли реализовать себя, оставались жить и работать в районе», - подытожил Константин Николаев.

Об активной молодежной повестке в общественной жизни Атяшевского района рассказала Председатель Молодежного Парламента при Совете депутатов Атяшевского района Ирина Чапоргина.

Ученица 10 класса и участница патриотического отряда «Отечество» Татьяна Ашаева поделилась тем, как живет отряд. Молодые люди участвуют в реконструкциях, изучают историю и ведут исследовательскую работу. Самое ответственное направление – полевые поисковые экспедиции. Многие выпускники поискового отряда сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

«Атяшевский район уверенно живет в единой повестке республики и страны. Мы находимся в состоянии СВО, боремся за нашу страну. Ребята наши воюют, гибнут. Тех, кто возвращается, надо трудоустраивать. Очень важно нашим трудом показать вклад в единую победу», - подчеркнул Артём Здунов в своем выступлении.

Было отмечено, что район уверенно наращивает собственные доходы, но есть и резервы для роста. Отсутствует муниципальный долг и кредиторская задолженность – это результат грамотного управления. Много планов по строительству промышленной и социальной инфраструктуры.

Важный источник доходов – инвентаризация объектов недвижимости. 4700 объектов с апреля 2022 года были поставлены на учет. План прошлого года выполнен на 64 %. Темп этой работы предстоит нарастить, а завершить полностью – до конца 2026 года.

По установлению границ населенных пунктов и территориальных зон – район один из лидеров. Предстоит также обратить особое внимание на градостроительную документацию и документы территориального планирования – в Атяшевском районе требуют актуализации 13 генпланов и 11 ПЗЗ. Это имеет первостепенное значение при подаче заявок на участие в федеральных программах.

Также из поставленных Главой республики задач: увеличение объемов жилищного строительства, переселение из аварийного жилья, модернизация коммунальных сетей – их износ в районе очень высокий.

Дороги – еще одно важное направление. Руководитель республики поддержал необходимость ремонта на всех обозначенных в ходе доклада главы района участках: «Берем их на карандаш. Люди ездят постоянно – в столицу региона, в больницы, бизнес ведет отгрузку продукции в больших объемах. Поэтому район ставьте в приоритет – он крупный агропромышленный и промышленный».

В предстоящие три года будут капитально отремонтированы четыре школы. Дополнительно в федеральные программы планируется включить детский сад № 4 и аграрный техникум.

Особое внимание Артём Здунов уделил демографической ситуации – район реализует пилотный проект в этой сфере. «Прошу эту задачу сделать приоритетной, в том числе по здоровью мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Я знаю, что вы делаете планомерные осмотры, и диспансеризацию проводите, и детей обучаете – все это даст результат. Но в первую очередь сейчас надо поддержать тех, кто принимает решение о рождении ребенка», - поставил задачу Артём Здунов.

Подводя итог, Глава Мордовии в целом положительно оценил работу района и его руководства. «Этот год давайте проведем на таких же хороших, высоких оборотах. Потенциал у вас неплохой», - подытожил Артём Здунов.