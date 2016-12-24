Жители Мордовии могут увидеть зрелищные выступления фигуристов на Первенстве России среди юниоров

Главный юниорский турнир страны соберет сильнейших спортсменов в своей возрастной категории. За победу на Первенстве будут бороться уже известные талантливые фигуристы, включая уроженца Мордовии Ивана Тельнова. Он начинал свою спортивную карьеру в Саранске, а в настоящее время выступает в танцах на льду в паре с Дарьей Дрожжиной.

Расписание соревнований:

6 февраля

14:00 - 21:50 (юниоры, юниорки - короткая программа, танцы на льду - ритм-танец)

7 февраля

13:15 - 21:05 (юниоры, юниорки - произвольная программа, пары - короткая программа)

8 февраля

12:00 - 17:00 (танцы на льду - произвольный танец, пары - произвольная программа).

Выступать спортсмены будут на льду «Огарев Арены». Билеты можно приобрести в кассах и онлайн.