Народный фронт объявляет конкурс на самое необычное, душевное и трогательное поздравление защитников Отечества

«Это начало очень большого пути!»
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Бойцы на передовой всегда с радостью читают письма от родственников, близких и послания даже от незнакомых людей. В преддверии 23 февраля Народный фронт проводит конкурс на самое необычное, душевное и трогательное поздравление.
Это может быть творческий номер, песня, стихотворение или просто добрые слова. Записанное видео присылайте на почту 13region@onf.ru или на страницы ОНФ в социальных сетях до 12 февраля.
14 февраля Народный фронт подведет промежуточные итоги конкурса, а 20 февраля выберет победителей. Лучшие авторы получат от Народного фронта фирменные мерчи.
Представители движения отмечают, что все поздравления будут опубликованы и отправлены защитникам Отечества на передовую, чтобы бойцы почувствовали поддержку и тепло от жителей всей страны.
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