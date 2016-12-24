В Мордовии будут судить 17-летнего охотника за спиртным, избившего несговорчивую односельчанку

По информации прокуратуры РМ, перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью предстанет 17-летний житель села Мельцаны Старошайговского района.

По данным следствия, вечером 9 октября прошлого года парень пришел к дому 54-летней односельчанки с просьбой угостить его спиртным. На что получил категоричный отказ.

Возникший затем словесный конфликт закончился избиением женщины - молодчик повалил жительницу села на землю и нанес не менее 5 ударов ногами по голове и шее, причинив тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.