В Мордовии устранили повреждения на участках федеральных автодорог на площади 1 326 метров²

По информации ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, в период с 27 января по 2 февраля в Мордовии на автодорогах Р-158, Р-178 и М-5 (подъезд к Саранску) ликвидировано более 1 326 кв.м. повреждений, использовано 172 тонны материалов.

На Р-178 рабочие устранили дефекты на площади 474 кв.м. На подъездной дороге к республиканской столице от М-5 «Урал» восстановительные работы выполнены на 637 кв.м. покрытия. На Р-158 Нижний Новгород – Саратов заделано 215 кв.м. дорожного полотна.

В дорожном ведомстве отмечают, что осмотр автомобильных дорог проводится ежедневно. При выявлении дефектов подрядные организации устраняют их в срок до трех суток, но обычно это происходит в течение суток после обнаружения. По всем фактам выявленных недостатков проводится проверка. Если не были приняты должные меры, то на подрядные организации накладывается штраф.