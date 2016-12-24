В Мордовии на каждого жителя республики приходится более 194 тысяч рублей на банковских вкладах

РИА Новости опубликовало рейтинг российских регионов на начало 2025 года по объемам банковских вкладов на душу населения. По официальным данным, размер сбережений граждан страны на вкладах в среднем сейчас составляет 434 тысячи рублей на одного человека.

Первую строчку в рейтинге, разумеется, занимает Москва. Здесь на каждого жителя приходится более 1,7 млн рублей на банковских депозитах. При этом москвичи лидируют с огромным отрывом даже от занявшего второе места Санкт-Петербурга – жители северной столицы в среднем на каждого смогли отложить 821 тысячу рублей.

Мордовия в рейтинге расположилась на 69 месте. По информации авторов исследования, на каждого «усредненного» жителя республики на банковских вкладах накопилось более 194 тысяч рублей.