Валентина Матвиенко: «К празднованию 95-летия Мордовской автономии регион подходит с хорошими показателями развития»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей поездки в Мордовию провела встречу с Главой республики Артёмом Здуновым.

Спикер СФ отметила, что к празднованию 95-летия образования Мордовской автономии регион подходит с хорошими показателями социально-экономического развития. - «Видно, как развивается республика, какие большие изменения произошли».

По ее словам, это результат труда людей, которые работают на этой земле, а также главы субъекта Федерации и его команды.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что регион является лидером по ряду направлений не только в Приволжском федеральном округе, но и в целом по России. Здесь наработаны хорошие практики в экономике, сельском хозяйстве, социальной сфере. «Сегодня Мордовия не только себя полностью обеспечивает молочной продукцией, мясом, яйцом, но и направляет продукцию во многие регионы. Хорошо работают предприятия ВПК. В целом, чувствуется забота о людях», - сказала она.

Глава СФ подчеркнула, что впервые за 16 лет республика вступила в новый год без коммерческой задолженности, погасив долг перед банками. Долгое время Мордовия была в значительной степени закредитованным субъектом РФ.

В регионе развивается медицина и образование, решаются другие социальные вопросы. В то же время, продолжила глава СФ, есть и проблемные темы. Среди них Валентина Матвиенко назвала модернизацию устаревшей инфраструктуры ЖКХ, качество очистки воды, развитие транспорта и дорог.

«Самой большой проблемой Мордовии, как и во всей России, я считаю демографическую ситуацию. Здесь делается многое для поддержки семей с детьми – выделяется материнский региональный капитал, дополнительные пособия, но, к сожалению, это не работает. Демографическая ситуация не улучшается, идет сокращение численности населения», - отметила спикер СФ.

В этой связи, считает она, нужно внимательно проанализировать ситуацию и принять дополнительные меры, переломить сложившуюся тенденцию.

По ее словам, для решения этих проблем региональные власти реагируют конструктивно, ищут возможности для финансирования, участия Мордовии в соответствующих федеральных программах.

В ходе встречи Артём Здунов сообщил, что экономика региона стабильно растет: «За год мы выросли на 3,5 процента. По инвестициям тоже стараемся – ориентировочно 107 процентов будет по прошлому году. Объем промышленности тоже составляет 108 процентов по сравнению с предыдущим показателем».

Глава республики рассказал, что в регионе открыта новая особая экономическая зона, в рамках которой работают крупные инвесторы. Также расширена территория опережающего социально-экономического развития «Рузаевка». Кроме того, подчеркнул Артём Здунов, ведется большая работа по подготовке в регионе высококвалифицированных кадров.

Как сообщила Валентина Матвиенко журналистам по итогам встречи, показатели социально-экономического развития Мордовии свидетельствуют о том, что региону действительно есть чем гордиться. Она также отметила, что в республике уделяется большое внимание поддержке участников СВО и членов их семей. Помимо федеральных, успешно работают различные региональные меры поддержки.

«Говоря о Мордовии, мы можем действительно отметить высокие темпы развития. Во многом это связано с активной позицией Главы республики. Важно, что при поддержке федерального центра удалось решить проблему долговой нагрузки, которая сдерживала инвестиционную активность. В 2024 году регион показал лучший в нашем округе результат по динамике интегрального индекса рейтинга Агентства стратегических инициатив (по данным региона, по предварительной оценке, в 2024 году направлено более 87 млрд рублей инвестиций в основной капитал – это 107,4% к предыдущему году). Это значимый результат!» - отметил Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, поздравив руководство республики и ее жителей с этим достижением.