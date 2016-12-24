Валентина Матвиенко и Артём Здунов побывали в Центре образования № 15 «Высота» им. Героя Советского Союза М.П. Девятаева

31 января Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и Глава Мордовии Артём Здунов посетили Центр образования № 15 «Высота» им. Героя Советского Союза М.П. Девятаева. Современное образовательное учреждение на 1450 мест было построено по государственной программе «Развитие образования» и открылось в 2023 году.

В этот день в школе проходил тематический день «Наследники М.П. Девятаева. 95-летию Мордовской автономии посвящается…». Здесь чтят и хранят память о героическом летчике и уроженце Мордовии, именем которого и названа образовательная организация. В мероприятии принял участие сын Героя, учредитель Фонда памяти Михаила Девятаева - Александр Девятаев.

Совсем скоро здесь откроется полноценный школьный музей, посвященный Герою Советского Союза. Ребята рассказали гостям об уникальных материалах, которые были предоставлены для экспозиции Александром Михайловичем Девятаевым. «Мы, выпускники 2025 года, гордимся тем, что учимся в школе имени Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева!» - сказала Дарья Дорофеева.

Школа работает по принципу «полного дня» - есть кружки и секции по интересам. Например, летный кадетский класс. Ребята с 7 класса занимаются по индивидуальному учебному плану. В него включены занятия в кружке БАС, обучение разборке-сборке автомата, строевая подготовка, стрельба в лазерном тире, занятия в тренажерном зале. Наставники для ребят – герои СВО. Спикеру Совета Федерации показали мастер-класс по спортивному пилотированию БАС, подростки продемонстрировали навыки по сборке и разборке автомата, стрельбе из лазерной винтовки.

Руководитель республиканского учебно-методического центра «Авангард», ветеран СВО Сергей Абедкин рассказал об этой работе.

«Ваш губернатор уделяет много внимания всем участникам СВО, он – один из лидеров среди руководителей субъектов в этой работе. В республике есть специальные программы по адаптации, трудоустройству и заботе о семьях бойцов. Вы ощущаете это на себе?» - обратилась Валентина Матвиенко к Сергею Абедкину.

«Да, большое спасибо за это!» - ответил ветеран.

Большое внимание педагоги и учащиеся уделяют помощи бойцам в зоне СВО. В школе работает центр сбора гуманитарной помощи, налажено сотрудничество с техникумами и колледжами. «В настоящий момент в зоне специальной военной операции находится мой друг. У меня пока не призывной возраст. Но помогаю участникам СВО как могу – ремонтирую автомобили, которые нужны бойцам для приближения нашей победы», - рассказал студент 3 курса Саранского автомеханического техникума Даниил Сульдин.

Участники школьного волонтерского отряда «От сердца к сердцу» плетут маскировочные сети, маркируют сухие супы, смесь из меда и сухофруктов, изготавливают блиндажные свечи длительного горения, шьют подушки-косточки.

Ученица 6 класса Алина Артемьева рассказала: «Мы вместе с ребятами из школьного волонтерского отряда стараемся оказывать посильную помощь: плетем маскировочные сети на переменах и до и после уроков, у нас получается, и нам это очень нравится. Уже сплели более 30 сетей. Мы пишем письма бойцам, рисуем открытки к праздникам. Нас поддерживают родители, бабушки и дедушки».

«Ребята, вы вкладываете в это свою тепло, уважение к бойцам. У вас здорово получается! Девочки, спасибо вам!» - обратилась Валентина Матвиенко к волонтерам.

Школа, как и вся республика, активно участвует в проекте по обучению населения оказанию первой помощи – обучили более 2000 родителей и 200 старшеклассников.

На площадке «Открытка для Героя» школьники подписывали открытки для участников СВО.

«Мой папа – врач, он спасал жизни нашим бойцам в зоне СВО. Поэтому я знаю, как важна на фронте поддержка семьи», - поделилась Варвара Квачева.

«А мой папа сейчас на передовой. Он, как и все бойцы, ждет привета из родного края. Мы с ребятами пишем слова поддержки и верим, что они помогут защитникам почувствовать нашу любовь и заботу!» - рассказала Полина Первушкина.

Большая работа в школе ведется по профориентации учащихся, она начинается с первых дней ребенка в школе. Стратегический партнер в этой деятельности – «Биохимик» ГК Промомед. Валентине Матвиенко показали, как вовлекают ребят в практическую деятельность, развивают у них навыки наблюдения, анализа, пробуждают интерес к естественным наукам.

«Завод нуждается в притоке высокопрофессиональных кадров, - рассказал председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый. - Наш проект – это модель непрерывной подготовки кадров: первые опыты малыши начинают проводить в детском саду, в школе ребята углубленно изучают химию, биологию и математику по специальной программе «Будущий биохимик», а после 9 класса могут получить востребованную специальность в рамках федерального проекта «Профессионалитет», потом у ребят есть возможность продолжить обучение в вузе».

Новая форма дополнительного образования – межшкольный кванториум, это еще одна возможность для школьников прокачать свои проектные навыки.

Тема школьного питания в Мордовии на особом счету. Артём Здунов возглавляет рабочую группу комиссии Госсовета РФ по вопросам школьного питания. В конце прошлого года республика принимала заключительный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2024». Опыт организации питания в Мордовии, представленный на практической конференции «Школьная столовая как экосистема здорового питания обучающихся», получил высокую оценку профессионального сообщества.

На высшем уровне эта работа выстроена и в центре образования «Высота». В школьном меню максимально используются продукты местных производителей, в том числе Детской пищевой станции - единственного в России сертифицированного производителя органической молочной продукции для детей раннего возраста.

В обеденном зале гостям рассказали о том, как действует система вариативного меню, которое позволяет школьникам выбирать блюда из предложенных комплексов обедов.

Школу вместе с делегацией посетили руководитель фракции партии «Единая Россия» в Госдуме РФ Владимир Васильев, сенаторы Совета Федерации РФ Сергей Кисляк и Петр Тултаев.