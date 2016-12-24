Главы районов из Мордовии поучаствовали в региональном этапе II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России»

30 января в Казани прошел региональный день II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России». Главной темой обсуждения стала «Комфортная среда для жизни».

«Татарстан как дискуссионная площадка по теме создания комфортной среды для жизни выбран неслучайно. Практически любой муниципалитет – это успешная практика. Здесь, в Казани, мы обсудили новые решения в сфере комплексного развития территорий, посмотрели, как благоустраивают прилегающую к объектам здравоохранения территорию», – прокомментировала сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Мордовию в Казани представляли Глава Атяшевского района Константин Николаев и Глава Ковылкинского района Игорь Бутяйкин.

«Региональный день «Комфортная среда для жизни» стал важной площадкой для обмена опытом и мнениями между представителями муниципальных образований, экспертами и лидерами общественного мнения. Мы обсудили конкретные шаги и стратегии по улучшению качества жизни в городах и поселках, включая развитие инфраструктуры и внедрение современных технологий для создания комфортной и безопасной городской среды», – поделился Николай Константинов.

Также перед участниками мероприятия выступил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

«С 2019 по 2024 год благоустроено больше 6 тыс. общественных территорий и 10 тыс. дворов, а также реализовано почти 230 проектов по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В новом цикле нацпроектов к 2030 году в России планируется благоустроить около 30 тыс. общественных пространств, из них больше 6 тыс. – в регионах ПФО», – рассказал Комаров.

Напомним, что региональные этапы форума пройдут в 16 субъектах нашей страны. Первые два уже состоялись в Мурманске и Казани. Сам Форум пройдет в апреле в Москве.

«Муниципальный уровень власти – самый близкий к людям. От того, как выстроено взаимодействие, как быстро решаются вопросы на местах, зависит качество жизни в том или ином муниципалитете. Форум нацелен на то, чтобы проанализировать проблемное поле и отработать инструменты для улучшения жизни в муниципалитетах. Выработанные предложения лягут в основу главного Форума, который пройдет в апреле», – сообщил заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

II Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России» проводится по поручению Президента России, организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ.