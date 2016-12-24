Житель Саранска выслушал приговор суда за убийство при превышении пределов необходимой обороны

Суд в Саранске определил наказание 37-летнему мужчине, проходившему обвиняемым по уголовному делу о превышении пределов необходимой обороны. Превышение этих самых пределов стоило жизни его оппоненту.

По данным следствия, рано утром 20 мая прошлого года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с ножевыми ранениями в бане на Юго-Западе Саранска.

В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что накануне вечером в заведении собралась компания из нескольких человек, которые распивали спиртное. В какой-то момент между обвиняемым и одним из участников застолья вспыхнул конфликт, перешедший в драку.

В ходе потасовки 36-летний мужчина ударил фигуранта уголовного дела в грудь ножом, но тот сумел вырвать нож и сам нанес удары противнику. После этого он сразу же покинул место преступления. От множественных колото-резаных ранений с повреждением внутренних органов пострадавший скончался на месте.

Оперативники уголовного розыска установили личность и местонахождение участника смертельной схватки. Им оказался 37-летний житель Саранска. Мужчина был задержан.

Как отмечают в Следственном комитете по РМ, проведенная в отношении обвиняемого судебно-медицинская экспертиза установила, что причиненные ему телесные повреждения были квалифицированы как повлекшие тяжкий вред здоровью.

По информации Прокуратуры РМ, суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам принудительных работ с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы и взыскал с осужденного 2 миллиона рублей в пользу потерпевших в счет возмещения морального вреда, а также 180 тысяч рублей в счет возмещения расходов, связанных с погребением.