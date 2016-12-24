Ученым из молодежной лаборатории МГУ им. Н.П.Огарева вручены Благодарственные письма депутата Государственной Думы РФ

В саранском Штабе общественной поддержки прошла встреча депутата Государственной Думы РФ от Мордовии Юлии Оглоблиной с учеными молодежной лаборатории МГУ им. Н.П.Огарева.

Молодые ученые разработали оригинальную технологию, позволяющую быстро очистить большие объемы песка. Разработка может помочь ликвидировать последствия экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.

Парламентарий поинтересовалась особенностями технологии и пообщалась с молодыми учеными.

«Технология позволяет очистить до 10 килограммов песка за один цикл, в дальнейшем планируется ее масштабировать до очистки нескольких тонн в день. Процесс не требует дорогостоящих реагентов, отличается быстротой и безопасностью. Полученный после очистки мазут в дальнейшем может быть регенерирован или утилизирован. Сейчас мы вошли в пул компаний, которые будут допущены для тестирования своей методики непосредственно на пляжах Анапы. Если разработка будет принята, то мы будем работать», – подчеркнул заведующий кафедрой неорганической и аналитической химии, руководитель лаборатории Александр Долганов.

Юлию Оглоблину заинтересовали и другие научные изыскания, проводимые в молодежной лаборатории. Например, созданная методика обнаружения пальмового масла в молочных продуктах. Заместитель председателя думского Комитета по аграрным вопросам предложила свою поддержку и помощь в продвижении проекта.