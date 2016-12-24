«К 2030-му году в регионах ПФО планируется благоустроить более 6 тысяч общественных пространств», - Игорь Комаров

30 января 2025 года в Казани полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в работе пленарной сессии Регионального дня, проходившего в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

В ходе заседания обсуждалась одна из семи национальных целей развития России, установленных Президентом Владимиром Путиным до 2030 года, – комфортная и безопасная среда для жизни и были рассмотрены региональные программы, направленные на её реализацию.

Приветствуя участников сессии, полпред Президента рассказал об итогах этой работы в регионах Приволжского федерального округа. Так по его словам, с 2019 по 2024 год было благоустроено более 6000 общественных территорий и 10000 дворов, а также реализовано почти 230 проектов по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«В новом цикле нацпроектов к 2030-му году в России планируется благоустроить около 30 тысяч общественных пространств, из них более 6 тысяч - в регионах ПФО», - подчеркнул Игорь Комаров.

Многие эксперты и участники пленарного заседания отметили значимость открытого, доверительного диалога с жителями, их активное участие в вопросах благоустройства. Полпред отметил, что эта работа активно ведется в регионах округа: за 7 лет по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» доля граждан, вовлеченных в обсуждение и оценку программ благоустройства, выросла более чем в 5 раз – до 32%. По мнению Игоря Комарова, реализация программ благоустройства территорий может быть еще более эффективной за счет усиления управленческих кадров в муниципалитетах; большой потенциал здесь – у патриотически настроенных и наиболее подготовленных участников СВО, которые прошли отбор в рамках президентской программы «Время героев», а также у выпускников аналогичных региональных программ.

Глава Татарстана Рустам Минниханов в своем приветственном слове отметил: «Местное самоуправление – наиболее близкое гражданам звено в единой системе публичной власти. По личному опыту работы на районном уровне знаю, что муниципальная власть отвечает за решение самого широкого круга вопросов на своей территории – это и социальное развитие, и жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, а главное – это повседневная работа с гражданами.

Мы благодарны руководству страны, Администрации Президента России за поддержку наших инициатив.

В Татарстане наработан уникальный опыт вовлечения граждан в решение вопросов местного значения. Мы продолжим эту важную и нужную работу и готовы делиться своим опытом. Повышение качества жизни граждан для нас – приоритетная задача».

Наиболее успешными практиками поделились участники других регионов России (Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Тульской и Ярославской областей), в том числе регионов ПФО – Башкортостана и Нижегородской области.

В числе затронутых экспертами тем – соблюдение экологических стандартов при благоустройстве, повышение информированности граждан, подготовка компетентных управленческих кадров, внедрение новых технологий и подходов в процессе благоустройства и др.

Полпреду также представили достижения Татарстана в создании комфортной городской среды. Например, в рамках программы «Наш двор» благоустроенно более 5 тысяч татарстанских дворов. Игорь Комаров высоко оценил работу руководства Татарстана и вовлеченность жителей, системный подход при планировании и реализации проектов по благоустройству, а также роль глав в МСУ в выстраивании обратной связи с гражданами.

Игорь Комаров наградил наиболее эффективных руководителей муниципалитетов Татарстана за многолетний и добросовестный труд.