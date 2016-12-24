Вся Россия участвует в конкурсе «Родная игрушка»: уже подано более 12 тысяч заявок из 89 регионов России

Общество «Знание» совместно с Движением Первых проводит всероссийский конкурс «Родная игрушка», уже сейчас свои идеи на конкурс подали жители всех 89 регионов России. Наиболее активно участники предлагают свои идеи в категориях «сюжетно-образная игрушка» и «настольная игра». Перед участниками конкурса стоит амбициозная цель – разработать и произвести оригинальную отечественную игру или игрушку с опорой на традиционные российские духовно-нравственные ценности. На данный момент уже более 12 000 заявок подали жители России, готовые внести свой вклад развитие индустрии игрушек и повлиять на детство юных россиян.

Также выделяются тенденции и наиболее популярные номинации, которые выбирают участники. Лидируют по количеству заявок сюжетно-образные игрушки (60% от общего количества) и настольные игры (26%). Кроме того, подать свою идею на конкурс можно в формате конструктора и сборной модели, эту категорию выбирают примерно 5% участников. Техническая и технологическая игрушка на данный момент набирает 4% от общего числа заявок, а мультимедийный проект 5%. Отметим, что на следующий этап пройдет равное количество идей в каждой из номинаций, таким образом на этапе «моделирование» будут представлены до 45 концепций из каждой категории.

«Мы рады видеть такой широкий отклик от участников из всех уголков нашей страны. Это свидетельствует о том, что интерес к созданию оригинальных отечественных игрушек растет, и наши традиции продолжают жить в новых формах. Каждая поданная заявка — это не только идея, но и возможность внести вклад в будущее наших детей, поддерживая местное производство и культурное наследие. Мы призываем всех творческих людей, профессиональных производителей и независимых авторов не упустить шанс участвовать в конкурсе и подавать свои заявки. Давайте вместе создавать игрушки, которые будут радовать и воспитывать новые поколения россиян!», – отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль. Напомним, что ранее Российское общество «Знание» провело совместное исследование с ВЦИОМ, в результате которого практически каждый второй респондент отметил, что в российских магазинах недостаточно игрушек, созданных в традициях российской культуры и истории (48%) (сказок, фольклора, народных персонажей). Кроме того, половина опрошенных (51%) сказали, что считают важным дарить детям игрушки отечественного производства.

Стать участником конкурса и представить свой проект могут как профессиональные производители игрушек, так и творческие коллективы, а также независимые авторы в возрасте от 14 лет. Подать заявку на сайте конкурса можно до 14 февраля 2025 года. По итогам до 25 лучших проектов будут запущены в первый тираж и распространены в детских учреждениях.