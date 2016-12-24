100 дней до Дня Победы: Волонтёры Победы запустили регистрацию на ключевые события в МИА «Россия сегодня»

За 100 дней до Дня Победы Волонтёры Победы дали старт регистрации добровольцев на ключевые всероссийские и международные проекты. Пресс-конференция прошла на площадке МИА «Россия сегодня».

Почётными гостями события стали:

• Занко Ольга Николаевна – заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений («Единая Россия»), председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы»;

• Беликова Елена Александровна – руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи;

• Поликанов Дмитрий Валериевич – заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество);

• Мусевич Анна Сергеевна (в онлайн-формате) – министр молодёжной политики Калининградской области.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне движение проведет 10-й, юбилейный конкурс «Послы Победы. Москва». Это традиционный конкурс движения, победители которого собираются в городе-герое Москве для сопровождения главного парада Победы нашей страны на Красной площади. В этом году организаторы конкурса ввели изменения в условия отбора: впервые в отборе может участвовать любой гражданин от 18 лет без ограничения по верхнему пределу возраста, а претендентами на участие в составе волонтёрского корпуса парада Победы могут стать добровольцы, получившие статус Посла Победы в предыдущие годы. Старт регистрации на конкурс был объявлен председателем Центрального штаба Волонтёров Победы Ольгой Занко, которая также рассказала о других событиях и смыслах Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне:

«Каждый волонтер проходит специальное обучение. Важным разделом в подготовке добровольцев является исторический блок. Волонтеры вспомнят события и героев Великой Отечественной войны. Это поможет еще раз осознать, что Великая Победа – это спасение советского народа от уничтожения и геноцида. Ведь более 13 миллионов мирных граждан погибли от рук нацистов и их пособников, более 7 миллионов человек уничтожено нацистами преднамеренно. Также мы включили раздел, посвящённый специальной военной операции. В нём освещаются предпосылки её начала, события на Донбассе, подвиги современных героев. Эти знания помогут волонтёрам не только в организации памятных мероприятий, но и помогут стать проводниками исторической правды, соединяющими прошлое и настоящее, укрепляющими ценности патриотизма», – отметила Ольга Занко.

В рамках Международного форума Волонтёров Победы, который прошел в октябре 2024 года, Волонтёры Победы совместно с партнёрскими организациями объявили о создании Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который объединит более 500 000 добровольцев по всей стране и за рубежом. Любой, кто желает сохранять историческую память, может стать частью значимых акций, таких как «Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Огненные картины войны» и других. О совместных мероприятиях Волонтёров Победы, Росмолодёжи и Роспатриотцентра рассказала руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова:

«Этот год – очень ответственный и важный, ведь вся страна будет праздновать юбилей Победы, за которую наш народ заплатил просто невообразимую цену ровно 80 лет назад. В Год защитника Отечества мы вспомним имя каждого, чей подвиг помог приблизить Великую Победу. Не забудем и тех, кто защищает Родину сейчас в зоне специальной военной операции. В этом году Роспатриотцентр Росмолодёжи готовит более 30 тематических мероприятий, в том числе с нашими с партнёрами, чтобы как можно большее количество людей смогли принять участие и отдать дань уважения героям прошлого, поблагодарить героев нашего времени и воспитать будущих. Учитывая высокий уровень подготовки, который заметен уже сегодня, объединив усилия, мы сможем провести все мероприятия на самом высоком уровне», – подчеркнула руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.

Возможности для участия в патриотических акциях активно масштабируются для соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранной молодёжи, интересующейся историей России. Одно из ключевых событий, приуроченных к празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, соберёт 50 добровольцев, которые сохраняют историческую память о событиях Великой Отечественной войны, из разных стран мира. О старте регистрации на проект «Послы Победы. Команда мира» объявил заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов. Добровольцы международной команды соберутся в городе-герое Туле для соорганизации мероприятий, приуроченных к празднованию годовщины Великой Победы.

«80-летие Победы – знаковая дата и для нашей страны, и для наших соотечественников за рубежом. Мы планируем около 200 мероприятий в разных странах, включая не только наши представительства, но и площадки партнёрских Русских домов. Выставки, кинопоказы, традиционные ежегодные акции, лекции в рамках исторических клубов… Особый акцент – на увековечивании памяти героев Движения Сопротивления. Вместе с Волонтёрами Победы плотно работаем с молодежью. Важно сделать так, чтобы наше героическое прошлое стало близким и понятным для новых поколений: как соотечественников, так и местных жителей», – рассказал о событиях Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Дмитрий Поликанов.

В 2025 году в Калининградской области будет организована серия мероприятий, приуроченных к 80-летию проведения Восточно-Прусской наступательной операции. В рамках этой памятной даты в Калининграде соберутся потомки участников Восточно-Прусской наступательной операции, а также добровольцы, сохраняющие историческую память в разных регионах России и за рубежом. Старт Международному конкурсу «Внуки Победы. Калининград» дала министр молодёжной политики Калининградской области Анна Мусевич.

«Год 80-летия Победы и Восточно-Прусской наступательной операции, штурма Кёнигсберга видится нам отличным поводом для приглашения проекта в Калининградскую область. Для молодёжи важно знать свою историю, чтить её. Для нас это возможность познакомить участников слёта с историей самого западного российского региона, завоёванного Великой Победой, показать, как здесь живут люди и как мы чтим память о наших предках», – отметила Анна Мусевич.

Напомним, что любой желающий может стать частью Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и принять участие в патриотических акциях. Узнать о подробностях участия в ключевых всероссийских и международных проектах можно на сайте волонтёрыпобеды.рф.

Источник: https://may9.ru/