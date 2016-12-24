Жительница Саранска украла у соседа 335 тысяч рублей и купила своим детям смартфоны

Как сообщает МВД по РМ, в ходе дознания была установлена нехитрая схема воровского деяния. Во время спиртных посиделок в гостях женщина видела, как гостеприимный хозяин жилища подходил к шкафу и брал деньги, на которые парочка приобретала алкоголь. Когда компаньон по застолью уснул, дама похитила все оставшиеся сбережения и покинула квартиру.

Большую часть наличности в течение суток злоумышленница успела потратить на покупку мобильных телефонов своим детям, на поездки в такси в районы Мордовии и другие личные нужды.

Оперативники уголовного розыска задержали причастную к совершению кражи, в отделе полиции она полностью признала свою вину. У нее была изъята неизрасходованная часть добычи - около 100 тысяч рублей. По приговору суда воровке назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.