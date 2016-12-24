Племенной питомник служебного собаководства колонии №4 УФСИН по РМ передал двух щенков для исправительных учреждений

«Это начало очень большого пути!»
В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
В информации ведомства отмечается, что в свои 4 месяца Енгар и Есон хорошо подготовлены и скоро приступят к своим служебным обязанностям в мордовских колониях №1 и №7.
Основная задача племенного питомника служебного собаководства – разведение и выращивание собак с определенными характеристиками, отвечающими требованиям к выполнению служебных задач в учреждениях уголовно-исправительной системы.
Можно добавить, что в 2024 году щенки из Мордовии отправились на службу в территориальные органы ФСИН по Ивановской, Астраханской и Смоленской областям, а также в Калмыкию и Ингушетию.
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В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
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