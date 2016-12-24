Племенной питомник служебного собаководства колонии №4 УФСИН по РМ передал двух щенков для исправительных учреждений

В информации ведомства отмечается, что в свои 4 месяца Енгар и Есон хорошо подготовлены и скоро приступят к своим служебным обязанностям в мордовских колониях №1 и №7.

Основная задача племенного питомника служебного собаководства – разведение и выращивание собак с определенными характеристиками, отвечающими требованиям к выполнению служебных задач в учреждениях уголовно-исправительной системы.

Можно добавить, что в 2024 году щенки из Мордовии отправились на службу в территориальные органы ФСИН по Ивановской, Астраханской и Смоленской областям, а также в Калмыкию и Ингушетию.