В Мордовии создан информационный портал с актуальными мерами поддержки и вакансиями для молодежи

«Это наша жемчужина!»
Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
Благодаря программе «Регион для молодых» от Росмолодежи в Мордовии создан новый информационный портал, где можно узнать о действующих мерах государственной поддержки молодого поколения в республике.
Здесь можно найти информацию о стипендиальных программах, пособиях, проектах по поддержке молодых предпринимателей и сельской молодежи, а также актуальные вакансии для молодых специалистов от работодателей региона.
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Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
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