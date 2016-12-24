В Мордовии создан информационный портал с актуальными мерами поддержки и вакансиями для молодежи

Благодаря программе «Регион для молодых» от Росмолодежи в Мордовии создан новый информационный портал, где можно узнать о действующих мерах государственной поддержки молодого поколения в республике.

Здесь можно найти информацию о стипендиальных программах, пособиях, проектах по поддержке молодых предпринимателей и сельской молодежи, а также актуальные вакансии для молодых специалистов от работодателей региона.