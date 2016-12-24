В Мордовии двое религиозных деятелей ответят в суде за участие в деятельности экстремистской организации

В Саранске перед судом предстанут двое 36-летних активистов запрещенной на территории Российской Федерации местной религиозной организации «Свидетели Иеговы Саранск».*

В феврале 2023 года сотрудники нескольких подразделений МВД по РМ при силовой поддержке спецподразделения «Гром» и республиканского Управления Росгвардии провели крупномасштабную операцию по пресечению противоправной деятельности иеговистов.

По информации регионального МВД, саранская ячейка активно работала с 2017 года. Группа граждан, достоверно зная, что их религиозная организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации, продолжали идеологическую и пропагандистскую деятельность, активно вовлекая в организацию новых членов. Сборы участников, на которых проводились занятия по изучению запрещенной литературы, осуществлялись по конференц-связи в интернете и в ходе личных встреч на квартирах.

При этом фигуранты контролировали поведение членов ячейки, напоминали о необходимости сообщать старейшине ставшую известной информацию, обсуждали меры конспирации и методы проповеднической деятельности, давали инструкции о способах противодействия сотрудникам правоохранительных органов.

Активно вовлекая в организацию новых членов, в 2020 году они привлекли к участию в деятельности двух местных жителей, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Обучившись техникам «свидетельствования», неофит должен был пройти обряд крещения и вовлекать иных лиц в деятельность организации под контролем ее руководителей.

В ходе были обысков обнаружены и изъяты записные книжки и тетради с рукописными и машинописными текстами, книги, визитки, открытки, видео и аудиокассеты религиозного содержания, агитационные брошюры, планшетные компьютеры, мобильные телефоны, флеш-накопители.

В отношении организаторов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

*«Свидетели Иеговы» — религиозная организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации.