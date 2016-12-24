Жителям Мордовии в 2024 году выплатили более 130 тысяч рублей за выданное оружие и боеприпасы

В пресс-центре МВД по РМ в онлайн режиме прошел брифинг по итогам проведения в республике профилактической акции «Оружие-2024».

На брифинге было озвучено, что за прошлый год жителями республики на возмездной основе сданы 24 единицы незаконно хранящегося оружия, более 1100 штук патронов различного калибра и свыше 3 кг пороха. Гражданам выплачено свыше 130 тысяч рублей.

«В текущем году в целях активизации работы по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ акция «Оружие» в регионе продолжится. 23 декабря 2024 года подписан очередной совместный приказ о ее проведении на территории Мордовии», - отметили на брифинге.