В Мордовии руководитель почтового отделения при хищениях не брезговала лампочками и лотерейными билетами

Суд в Мордовии рассмотрит уголовное дело 56-летней женщины, ранее руководившей отделением почтовой связи в селе Шокша Теньгушевского района. Она обвиняется в хищении вверенного имущества с использованием служебного положения.

По информации МВД по РМ, в ходе расследования было установлено, что почтовая начальница стала прикарманивать денежные средства и различные товары в связи с возникшими у нее финансовыми трудностями. С ноября 2023-го по март 2024 года она взяла из кассы отделения более 38 тысяч рублей, а также регулярно забирала с работы продукты питания, лотерейные билеты, стиральный порошок, конверты, брелоки и лампочки. Всего похищенное потянуло на 130 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования женщина признала вину и практически полностью возместила причиненный ущерб. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.