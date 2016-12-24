В Саранске нуждающимся в поддержке семьям передали благотворительные продуктовые наборы

В Саранске сторонники и члены местного отделения партии «Единой России» совместно с председателем Союза семей России по РМ Альбертом Алукаевым и волонтерами Духовного управления мусульман РМ во главе с муфтием республики Раилем хазрат Асаиновым передали продуктовые наборы подопечным Центра поддержки граждан «Благотворец». В состав продовольственного набора вошли порции горячего свежеприготовленного плова в индивидуальной упаковке, сок и фрукты.

Помощь оказана многодетным, неполным семьям, семьям с особыми детьми и детьми-инвалидами из числа подопечных Центра поддержки граждан.