В Саранске нуждающимся в поддержке семьям передали благотворительные продуктовые наборы

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В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии
В Саранске сторонники и члены местного отделения партии «Единой России» совместно с председателем Союза семей России по РМ Альбертом Алукаевым и волонтерами Духовного управления мусульман РМ во главе с муфтием республики Раилем хазрат Асаиновым передали продуктовые наборы подопечным Центра поддержки граждан «Благотворец». В состав продовольственного набора вошли порции горячего свежеприготовленного плова в индивидуальной упаковке, сок и фрукты.
Помощь оказана многодетным, неполным семьям, семьям с особыми детьми и детьми-инвалидами из числа подопечных Центра поддержки граждан.
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