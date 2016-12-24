«Саранский расчетный центр» передал функции формирования расчетов за газ в «Газпром межрегионгаз Саранск»

С 1 января 2025 года поставщик природного газа в Мордовии - ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» - производит начисление и учет платы за газоснабжение по действующим лицевым счетам, ранее зарегистрированным в ООО «Саранский расчетный центр».

В связи с этим в целях оперативного взаимодействия абонентам необходимо воспользоваться услугой «Личный кабинет» (приложение «Мой ГАЗ» https://мой газ.смородина.онлайн), где реализована возможность получения в режиме онлайн информации по своему лицевому счету, передачи текущих показаний приборов учета газа и оплаты потребленного ресурса без комиссии банка. Помощь в установке цифровой платформы окажут специалисты региональной газовой компании.

Кроме того, передать показания прибора учета газа можно:

- посредством отправки СМС-сообщения на номер 8(909)327-01-23 (в формате 10-значный номер лицевого счёта, пробел, показания)

- по телефону 8(800)200-62-33

- с помощью формы обратной связи на сайте поставщика газа: https://www.mordovregiongaz.ru/person/services/transfer/;

- непосредственно на абонентских участках (пунктах) ООО «Газпром межрегионгаз Саранск», расположенных в г.о. Саранск и во всех районных центрах республики (их телефоны и адреса: https://www.mordovregiongaz.ru/geo/).