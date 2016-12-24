В рамках нового нацпроекта «Семья» в Мордовии продолжат создавать условия для активного долголетия

С 2025 года федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография» вошел в новый национальный проект «Семья». В его рамках продолжат строить и ремонтировать социальные учреждения, а также развивать систему долговременного ухода.

За время реализации нацпроекта в Мордовии проделана большая работа в этом направлении. Построили новые здания и жилые корпуса домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

За счет федерального бюджета приобрели 32 единицы автотранспорта. Они предназначены для доставки жителей сельской местности старше 65 лет в медицинские организации. Благодаря чему представители старшего поколения отдаленных сел могут проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Большое внимание уделяется работе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Нуждающимся предоставляется социальный пакет, в который входят 50 различных социальных услуг. Еще одной составляющей системы долговременного ухода стали отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов на базе государственных учреждений по социальной защите населения, всего их 17. Они реализуют различные программы, проводят занятия с пожилыми людьми.

Кроме того, в Мордовии созданы 23 пункта проката технических средств реабилитации и функционируют 17 школ родственного ухода. Услугами этих социальных сервисов ежегодно пользуются около 1,5 тыс. человек.