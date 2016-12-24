Двое парней из Чамзинского района ответят в суде за вымогательство 300 тысяч рублей у жителя Саранска

По данным следствия, с жертвой фигуранты дела познакомились в компании общих приятелей и решили с помощью угроз «вытрясти» с него деньги. С 9 на 10 октября прошлого года они устроили 27-летнему потерпевшему настоящую ночь ужасов. Вымогая деньги, двое налетчиков в автомашине всучили парню муляж гранаты и принудили на камеру телефона признаться во всяких унизительных вещах.

Затем пленника привезли в гаражный бокс в Чамзинском районе. Здесь криминальные деятели продолжили вымогать деньги, угрожая расправой с помощью сварочного аппарата. Они добились своего - испугавшись за свою жизнь, потерпевший согласился оформить кредиты на необходимую сумму.

Парня отвезли обратно в его саранскую квартиру и охраняли всю ночь. Утром его доставили в банк, но заемщику было отказано в выдаче кредита. Тогда злоумышленники вновь поехали с ним в Чамзинский район. В какой-то момент молодой человек смог воспользоваться мобильным телефоном и сообщил о произошедшем в полицию. По пути следования в Ромодановском районе автомашина с вымогателями была остановлена оперативниками МВД по РМ.

При задержании выяснилось, что один из чамзинских головорезов приобрел у неустановленного следствием лица наркотическое средство эфедрон, которое у него было изъято сотрудниками правоохранительных органов.

По информации из Ленинского суда Саранска, при избрании меры пресечения двое обвиняемых (одному – 22 года, второму - 28 лет) не отрицали свою причастность к преступлению, налетчиков поместили под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.