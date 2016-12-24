Народный фронт в Мордовии организует сбор гироскутеров для отправки бойцам на передовую

Народный фронт в Мордовии организует сбор гироскутеров для отправки бойцам в мастерские для преобразования в высокотехнологичные роботизированные тележки. Эти устройства не только выполняют боевые задачи по уничтожению врага, но и сокращают время доставки грузов и помогают сберечь жизни нашим ребятам на передовой.

При передвижении тележки управляются с квадрокоптера. Они собираются на основе гироскутеров с установкой мощных двигателей и систем навигации.

Основные компоненты для создания машин - двигатели, аккумуляторы, пружины и колеса. Народный фронт призывает жителей, у которых имеются гироскутеры в любом состоянии, приносить их в отделение Народного фронта в РМ (проспект Ленина, 12).