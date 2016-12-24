В Мордовии в прошлом году при содействии Службы занятости 78 молодых специалистов вышли на свое первое рабочее место

В минувшем году в региональный Кадровый центр «Работа России» за содействием в поиске работы обратились 2,4 тыс. человек в возрасте до 35 лет. Среди них были и около 100 выпускников, окончивших высшие и средние специальные учебные заведения.

При содействии карьерных консультантов 78 молодых специалистов вышли на свое первое рабочее место. Выпускникам помогли трудоустроиться в сфере торговли, промышленности, образования, муниципальной и государственной службы.

«У каждого молодого специалиста есть возможность найти подходящую работу. Мы предлагаем вакансии во всех отраслях для соискателей без опыта, в том числе с гибким графиком, а также возможность оплачиваемых стажировок», — рассказал директор Кадрового центра РМ Игорь Юрченков.