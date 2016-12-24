В марафоне «Дорога жизни» в честь 80-летия Победы примут участие около 5 тыс. человек

В марафоне «Дорога жизни», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, примут участие около 5 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе «Лиги героев».

«Для всей команды «Лиги героев» 56-й марафон «Дорога жизни» – одно из самых важных событий года, – отметила глава «Лиги героев» Ксения Шойгу. – «Дорога жизни» – это не просто маршрут, это символ несгибаемого духа и силы нашего народа. Каждый шаг наших участников – это дань уважения тем, кто пережил блокаду, сражался за Ленинград и отдал свою жизнь ради будущего. Мы обязаны помнить их подвиг и передавать эту священную память следующим поколениям. Потому что именно благодаря этим людям мы можем жить и радоваться сегодняшнему дню».

Марафон пройдет 26 января. Маршрут забега проложен с западного берега Ладожского озера от мемориала «Разорванное кольцо» до мемориала «Цветок жизни», где во времена блокады Ленинграда проходил маршрут «Дороги жизни». Участникам предоставят три дистанции на выбор: марафон (42,195 м), а также на 1 и 5 км. Для прибытия на соревнования организаторы предоставят бесплатный транспорт.

Участниками соревнований станут 89-летний бегун Михаил Гершман и 85-летний Юрий Грачевский, живший в Ленинграде во время его блокады. Марафонскую дистанцию планирует преодолеть Павел Крысанов, несмотря на ограничения, вызванные детским церебральным параличом. На старт выйдет и бывший футболист сборной России Алексей Смертин. К марафону «Дорога жизни» также будут приурочены забеги в 11 парках Санкт-Петербурга. Они пройдут 25 января.

Источник: https://may9.ru/