Более 2 400 семей Мордовии улучшили жилищные условия в прошлом году на средства материнского капитала

Такие данные приводит отделение Социального фонда по РМ. 1740 семей частично или полностью погасили материнским капиталом кредит либо первый взнос на приобретение или строительство жилья. Еще 660 владельцев сертификата улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Напомним, что за счет средств материнского капитала семьи могут не только приобрести уже готовое жилое помещение, но и построить объект индивидуального жилищного строительства или компенсировать затраты на его строительство, а также построить дом с привлечением строительной организации.

«Направить материнский капитал на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, с рождением которого у семьи появилось право на сертификат, исполнится три года. Исключением является погашение основного долга по ипотечному кредиту или внесение первоначального взноса—в этих случаях средства могут быть использованы сразу после рождения (усыновления) ребенка», — пояснил управляющий отделением СФР по Республике Мордовия Владимир Василькин.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно на портале Госуслуг, в клиентской службе регионального отделения СФР или в МФЦ.

Кроме того, при решении направить материнский капитал на приобретение жилья в ипотеку, подать заявление о распоряжении средствами можно непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Заявление и необходимые документы банки сами передадут в Отделение СФР по Мордовии по электронным каналам связи. Соглашения о таком взаимодействии заключены с 7 кредитными организациями, которые работают на территории Мордовии (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, АО ДОМ.РФ, Газпромбанк,Совкомбанк, Альфа-Банк).