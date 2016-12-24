Ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Яковлевич Головин из Рузаевки – Почетный гражданин Республики Мордовия

С жителем Рузаевки Фёдором Яковлевичем Головиным Глава Мордовии Артём Здунов знаком лично – несколько лет назад руководитель поздравлял ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы. 24 января Артём Здунов приехал к Фёдору Яковлевичу, чтобы поздравить с присвоением звания «Почетный гражданин Республики Мордовия» и вручить знак отличия.

Боевой и трудовой путь Фёдора Яковлевича – настоящий пример для молодого поколения. Родился он в селе Майдан Кадошкинского района. 18-летним юношей в 1943 году был призван на фронт – в составе второго Украинского фронта три года воевал в Молдавии, Румынии, Венгрии и Австрии. Участвовал в освобождении Будапешта и Праги. Великую Победу встретил в Чехословакии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и юбилейными медалями.

Фёдор Яковлевич продолжил службу в братской республике – обеспечивал связь с Москвой. В 1950 году после увольнения в запас вернулся в родное село, где работал киномехаником. Позже устроился кочегаром в локомотивное депо Рузаевки, затем стал машинистом – 31 год своей жизни посвятил железной дороге.

Житель Рузаевки радушно принял Главу республики, поделился новостями из своей жизни. Артём Здунов поинтересовался здоровьем ветерана.

«Это самая высокая награда нашей республики! С огромным уважением и почетом! - сказал Артём Здунов, вручив ветерану знак отличия. - Готовимся к 9 мая – Фёдор Яковлевич, обязательно встретимся на празднике! Дай Бог вам здоровья!»