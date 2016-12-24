Жительнице Чамзинского района, ветерану ВОВ Валентине Яковлевне Чашиной присвоено звание «Почетный гражданин Республики Мордовия»

В июне минувшего года Глава Мордовии Артём Здунов поздравлял со столетним юбилеем жительницу Чамзинского района, ветерана Великой Отечественной войны Валентину Яковлевну Чашину. И вот новый повод для встречи – в рамках празднования 80-летия Великой Победы по поручению Президента России о наделении всех фронтовиков званием «Почетный гражданин» жительнице Чамзинского района присвоено звание «Почетный гражданин Республики Мордовия».

Вручить награду Валентине Яковлевне 22 января руководитель региона приехал лично. Жизненный путь ветерана особенный. До самой Великой Победы она воевала санинструктором в действующей армии, принимала участие в освобождении Минска, Калининграда и Латвии. Высокие награды женщины говорят о самоотверженном служении стране и ее народу – это и орден Отечественной войны II cтепени, и медали «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и многие другие.

После окончания войны Валентина Яковлевна много и усердно трудилась на предприятиях республики. Вместе с супругом воспитала троих детей, а после его кончины приняла монашество. У нее восемь внуков. Дети и внуки также состоят в христианском служении. Митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий и архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай - внуки Валентины Яковлевны.

Во встрече с ветераном приняли участие митрополит Саранский и Мордовский Зиновий и глава Чамзинского района Андрей Сазанов.

«Спасибо, что не забыли меня. Я слежу за новостями, читаю газеты. Всё мы преодолеем. Всё русские люди переживут. На то мы и русские. С нами Бог. Всем - доброго здоровья. И да хранит вас Господь и Матерь Божия!» - поблагодарила Валентина Яковлевна.

Все окружающие знают эту удивительную женщину как человека с чистой душой и открытым сердцем. Глава Мордовии пожелал Валентине Яковлевне крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Высокого звания «Почетный гражданин» достоин каждый ветеран, который стоял на защите Родины. Их подвиг не должен быть забыт!