Жители Мордовии могут совершить экскурсию-поход по родным местам «художника радости» Федота Сычкова

Кочелаевский филиал Музея Эрьзи предлагает жителям республики совершить экскурсию-поход по родным местам народного художника Мордовии Федота Сычкова. Мероприятие посвящено 155-летию со дня рождения мастера.

Сообщается, что гостям удастся погрузиться в мир зимних пейзажей и природных красот. Поход будет сочетать в себе активные прогулки и экскурсию по селу, в котором жил и творил «художник радости» Федот Сычков. Участники смогут покататься на санях и поиграть в снежки.

Мероприятие намечено на 25 января, начало в 10:00 (с. Кочелаево, ул. Сычкова, д. 11а). Стоимость - 100 руб.